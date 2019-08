C on il passare delle settimane e dei turni di qualificazione il numero delle squadre iscritte alla Champions League 2019/20 continua ad assottigliarsi: delle 79 partecipanti tre sono uscite di scena nel Turno Preliminare, altre 16 nel primo Turno di Qualificazione e ulteriori 12 nel secondo Turno di Qualificazione. Alla fine ne resteranno 32 e verranno suddivise in 4 urne, in funzione del loro coefficiente Uefa. Ciascuno degli 8 gironi conterrà una squadra per ciascuna urna, ma senza la possibilità di scontri diretti tra due società della stessa nazione. In attesa del sorteggio vero e proprio del 29 agosto nel Principato di Monaco, simuliamo per la quarta volta quest’operazione.