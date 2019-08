C on l’eliminazione a sorpresa del Porto, della Dinamo Kiev e del Celtic, ad opera rispettivamente del Krasnodar, del Bruges e del Cluj nel terzo turno di qualificazione, ci siamo ritrovati a dover effettuare una nuova simulazione del sorteggio dei gironi di Champions League: quello reale, ricordiamo, avverrà il 29 agosto nel Principato di Monaco.Nelle versioni precedenti avevamo infatti inserito questi tre club, e talvolta persino il Copenaghen, anch’esso eliminato, nell’elenco delle 32 squadre elette. Al loro posto abbiamo considerato l’Olympiacos (in terza fascia), lo Young Boys e lo Slavia Praga (in quarta fascia) mentre il Benfica è salito dalla terza alla seconda fascia.