L a semplice partecipazione alla Champions League è diventata sinonimo di ricchezza per l’incasso di somme elevate di denaro che comporta, almeno per le squadre che arrivano a giocare la fase a gironi. Nel torneo 2017/18, l’ultimo per il quale l’Uefa ha diffuso le cifre pagate, pur perdendo tutte e 6 le partite il Benfica incassò 17 milioni e 451 mila euro.