Che Atalanta abbiamo lasciato? Prima parte: così Djimsiti è diventato il miglior difensore nerazzurro. Dati e 4 grafiche

I l campionato è fermo. Nessuna formazione da scoprire, attese per il fischio d’inizio. Ansia, gioia per un gol. Nessuna piccola, banale emozione data per scontato fino a qualche mese fa. Ma l’emergenza sarà presto superata e i tifosi dell’Atalanta torneranno presto a esultare. È però l’occasione per fare dei bilanci, scoprire il rendimento della rosa nerazzurra fino alla partita di ritorno con il Valencia, l’ultima giocata dalla squadra di Gasperini. Oggi la prima di tre puntate, si inizia da portieri e difensori.