Che Atalanta abbiamo lasciato?/3 Ecco trequartisti e attaccanti: tutti diversi, tutti importanti. Numeri e 4 grafiche

T erza e ultima puntata per quanto riguarda l’analisi dei numeri dei giocatori dell’Atalanta, da inizio stagione fino allo stop del campionato. Dopo portieri, difensori, esterni e centrocampisti, oggi tocca agli attaccanti. Divisi in due categorie: Gomez e Malinovskyi per il ruolo di trequartista, Ilicic, Muriel e Zapata per quanto riguarda le punte. Come al solito partiamo dal minutaggio: Gomez è sceso in campo praticamente in ogni partita, restando fuori per tutti i novanta minuti solo nella sconfitta sul campo del Bologna. Sono quindi 33 le presenze, per 2595 minuti totali.