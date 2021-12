Che fa il calcio su Tiktok ? Ecco chi è più seguito, e perché il social cinese attira i tifosi . L’Atalanta? C’è (ma non troppo)

T iktok. Mai sentito nominare? Improbabile, dato che da tempo il social cinese è esploso tra i giovanissimi e non solo. Social inizialmente fondato su balletti divertenti, oggi propone contenuti di ogni tipo e soprattutto intrattiene un numero sempre maggiore di utenti avendo raggiunto ad agosto 2020 i due miliardi di download e solo due mesi fa il miliardo di utenti attivi mensilmente. Come accade ogni volta che un nuovo social network raggiunge certi numeri, le grandi aziende di tutto il mondo sono spinte a loro volta a seguire il pubblico esponendosi con un proprio profilo ufficiale sulla nuova piattaforma: è accaduto su Facebook e Twitter, poi su Instagram, ed ora anche su Tiktok. Da questo discorso non sono affatto escluse le squadre di calcio e del mondo dello sport in generale, le quali sono per la stragrande maggioranza presenti sul social cinese fornendo ai propri fan contenuti per lo più divertenti, come video ironici o meme.