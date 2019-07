Che storia a Capo Verde: la spiaggia dei naufragi si chiama Atalanta

È un’estate caldissima in casa Atalanta, caldissima. Non tanto per le temperature, che sembrano concedere una tregua. Più per le emozioni all’orizzonte, l’esordio nell’Europa che conta, l’esordio in Champions League. Prima, però, altri passi importanti. Come la scelta dello stadio in cui giocare la competizione più ambita, ma soprattutto il calciomercato. Chi ci sarà e chi no, a vedere le stelle con la maglia nerazzurra addosso. Un’estate caldissima per l’Atalanta, sì. Molto di più che sulla Praia da Atalanta, in italiano la Spiaggia di Atalanta. È qui che vi portiamo oggi, con la nuova puntata di Atalanta in the world.