Chi ha giocato di più nell’ultima stagione? La top 50: Djimsiti nei primi 10, senza Europei. Sette atalantini in classifica

C on l’assegnazione del titolo di Campione d’Europa e di Campione del Sudamerica si è ufficialmente conclusa la stagione calcistica 2020/21. Una stagione lunghissima, piena di eventi e di partite che ha obbligato i giocatori ad autentici straordinari e li ha fatti diventare degli stacanovisti del calcio. Le formazioni che hanno pagato dazio sono state ovviamente quelle impegnate su più fronti e quelle che hanno dato alle diverse nazionali un notevole contributo di calciatori. Per misurare l’impegno degli atleti abbiamo allargato la classifica delle presenze in serie A dei calciatori a tutte le presenze della stagione 2020/21 per scoprire quali sono stati i giocatori più spremuti e anche le squadre che hanno dato di più in termini di minuti. Non è difficile immaginare che il risultato vede ai primi posti giocatori accasati in squadre impegnate nelle coppe e chiamati a disputare incontri della propria nazionale. Il calciatore, delle squadre italiane, più impiegato nel corso di questa stagione è stato Donnarumma. Il portiere, ormai ex milanista, è sceso in campo per un totale di 5.969 minuti, un valore che se diviso per 90 minuti significa più di 66 partite. Un valore onestamente elevato, sono quasi due campionati di serie A disputati in un’unica stagione. Dietro di lui, parecchio staccati, lo juventino Danilo (5.126 minuti) e il napoletano Di Lorenzo (5.031). Vediamo però tutti i dati nell’approfondimento che segue.