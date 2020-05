Chi ha spezzato il lockdown del calcio? Haaland, of course. Storia e tecnica del nuovo top player europeo

di Dino Nikpalj e Gianluca Besana

E ra mio padre. Per la precisione Alf-Inge Rasdal Haaland (o Håland, alla norvegese), quasi 200 partite nella Premier tra Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. Se volete capire perché suo figlio Erling (Braut), 20 anni da compiere a luglio, sta facendo impazzire l’Europa bisogna partire da Stavanger: 130mila abitanti in mezzo ai fiordi norvegesi. Principale attrazione cittadina? Il museo del petrolio, uno spasso insomma. La squadra locale di calcio ha un nome che è tutto un programma: Viking. La terza del Paese per campionati vinti; 8, dopo il Rosenborg (26, di cui 13 di fila) e la nobile decaduta Fredrikstad a quota 9, ma ormai relegata in terza serie.