Chi ricorda la Coppa Rappan? È l’antenata dell’Intertoto. 54 anni fa l’esordio dell’Atalanta: il racconto

N uovo viaggio della macchina del tempo di Corner, che questa settimana si ferma a sabato 28 maggio 1966. Una data particolare nella storia dell’Atalanta, la data in cui i nerazzurri hanno esordito in Coppa Rappan (poi rinominata Intertoto, la denominazione originale è dedicata a Karl Rappan, calciatore e allenatore austriaco che partecipò alla creazione della Coppa insieme a Ernst Thommen. Di fronte all’Atalanta, gli olandesi del D.W.S Amsterdam. Ma cos’era questa competizione? Un torneo con squadre da Italia, Francia, Belgio, Olanda e Svizzera, che aveva l’obiettivo di far disputare sfide internazionali anche a squadre di minor prestigio dal punto di vista sportivo. Marketing degli anni Sessanta, in poche parole, anche perché alla fine ad arricchirsi grazie a questo torneo furono soprattutto le agenzie di scommesse. Ma ora vi raccontiamo tutto.