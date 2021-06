Chi sarà il portiere dell’Atalanta? Resta Gollini o arriva uno tra Musso e Cragno? Confronto (coi dati) sui tre n. 1

I l calciomercato stenta ad ingranare, in Italia e in Europa. Il fatto che Euro 2020 e Copa America siano ancora in pieno svolgimento certamente non aiuta, perché infortuni e sorprese sono sempre dietro l’angolo. Le società, però, sono al lavoro, Atalanta compresa. Sotto traccia, per preparare la prossima stagione, che sarà finalmente una stagione “normale”, senza calendari folli e con una vera preparazione estiva. A Bergamo tiene banco la situazione legata ai portieri. Un ruolo chiave in cui l’Atalanta vuole provare a fare un salto di qualità, come per stessa ammissione di Gasperini, ma non è poi così detto che quanto viene offerto dal mercato sia effettivamente migliore di quanto già presente in casa. Abbiamo deciso di confrontare i numeri di Gollini nell’ultimo campionato con quelli di Juan Musso dell’Udinese e Alessio Cragno del Cagliari, due profili appetibili per il club nerazzurro. Sarà un confronto diviso in tre parti, per analizzare l’esperienza, il rendimento tra i pali e in fase d’impostazione. Tre caratteristiche chiave per un portiere di alto livello.