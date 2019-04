Ciao ciao Curva Nord, quanto sei stata bella: le 15 scenografie memorabili

I l bandierone, mitico, leggendario. Ma non solo. La Curva Nord, che oggi vivrà la sua ultima giornata «operativa», prima della prossima demolizione, negli anni ha vissuto giornate memorabili. Con scenografie che i tifosi hanno saputo organizzare in svariate occasioni. Oggi, la curva vivrà la sua ultima partita, Atalanta-Udinese. Poi, come è noto, trasferimento a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, la «seconda casa» dell’Atalanta. Qui, abbiamo voluto rendere omaggio alla Nord (e, ovviamente, anche ai suoi «inquilini»), pescando dall’archivio di Paolo Magni alcune delle scenografie più belle ed emozionanti. Eccole.