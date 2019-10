City e Atalanta, storia di un sorpasso (arabo). Perché a Bergamo eravamo più forti

E conomicamente parlando, il Manchester City e l’Atalanta viaggiano su due universi lontani anni luce: i Citizens hanno il 5° fatturato del continente (568,4 milioni) e dispongono della rosa con il valore più alto al mondo (1,28 miliardi di euro, secondo Transfermarkt) mentre i nerazzurri sono fuori dalla Top 30 dei ricavi europei (155 milioni) e al 36° posto nella graduatoria del rose con «appena» 265,1 milioni di valutazione. Nemmeno in termini sportivi sembra esserci partita perché negli ultimi 20 mesi il City ha conquistato 2 Premier League, altrettante Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra e un paio di Community Shield (la Supercoppa Inglese). Decisamente troppo per l’Atalanta che pur ha disputato una finale di Coppa Italia ed è giunta terza e settima in Serie A (e l’anno prima quarta), oltre a raggiungere i sedicesimi di Europa League.