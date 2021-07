Come cambia il calcio nella prossima stagione: via il fuorigioco «per un gomito», e nuove regole sui falli di mano

A nno nuove, regole nuove. Come da tradizione l’inizio della stagione sportiva, che per consuetudine viene fatta cominciare il 1° luglio, coincide con una rinfrescata ai regolamenti. Le ultime novità sono state approvate in occasione del 135° Meeting Generale dell’International Football Association Board (IFAB), svoltosi in videoconferenza il 5 marzo. L’IFAB è il custode delle regole del calcio, fin dall’Ottocento. Questa istituzione si è riunita la prima volta il 2 giugno 1886 a Londra per cercare di appianare le differenze regolamentari tra i vari Paesi britannici. Al primo meeting parteciparono 8 persone, 2 in rappresentanza di ciascuna delle quattro federazioni britanniche: Inghilterra, Irlanda (che all’epoca era unita), Scozia e Galles. Nemmeno l’istituzione della Fifa, nel 1904, ha cambiato il suo status. La federcalcio mondiale ha accettato di buon grado il regolamento della IFAB ma nel 1958 ha conquistato la metà dei membri (e quindi dei voti) della IFAB: 4 spettano alla Fifa e uno ciascuno alle 4 federazioni britanniche, anche se al posto dell’Irlanda c’è l’Irlanda del Nord. Vediamo ora le modifiche in arrivo.