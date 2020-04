Come fanno i tedeschi a tornare a giocare? Allenamenti, trasferte: ecco le regole. E con un positivo? Zitti, e avanti

S e il calcio italiano fatica a trovare una soluzione condivisa tra i vari club di Serie A circa date e metodi della ripartenza, i tedeschi marciano compatti, decisi a terminare le nove giornate di campionato e garantire in questo modo gli introiti utili alla sopravvivenza del calcio professionistico tedesco. La Dfl (Deutschland football Liga ) guidata da Christian Seifert, ha indicato due date possibili per la ripartenza dei due campionati maggiori (in Germania è prevista la ripartenza anche della zweite Liga, la corrispondente tedesca della nostra Serie B), per il 9 o il 16 maggio. Tutti i club sono in verità orientati per la prima (9 maggio), ma aspettano il benestare ufficiale del Ministero della Salute tedesco, che si esprimerà in via definitiva il prossimo 30 aprile. Intanto però si allenano. Cerchiamo di capire come fanno.