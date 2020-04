Come ripartire? Troppe 124 partite. Ecco l’idea «scozzese»: 36 scontri diretti per arrivare ai verdetti con meno rischi

P artiamo da una certezza: il campionato deve avere una sua conclusione. Queste sono le indicazioni che le federazioni europee hanno ricevuto dalla Uefa e questa pare essere anche la volontà (Atalanta inclusa) espressa dai club della massima divisione. A muovere verso questa decisione sono ovviamente gli interessi economici legati alle entrate legate ai diritti tv e agli sponsor, che per essere onorati, esigono la fine del campionato. In questi giorni i mezzi di comunicazione ci informano regolarmente sullo sviluppo della situazione, con l’implementazione quasi giornaliera di protocolli da applicare rigidamente per ogni club, sia per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti che le partite da disputare. Più nebulosa a tutt’oggi la situazione che riguarda invece il «come» ed il «dove» chiudere la parte restante del campionato. In questa analisi faremo il punto e proveremo a proporre una soluzione fattibile.