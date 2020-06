M uriel è così: dieci minuti prima non lo sopporti, dieci minuti dopo sei a bocca aperta per la sua doppietta. Un ritratto, quello del colombiano, confermato da Gasperini: «Con la Lazio è entrato e sembrava un morto, credeva di aver fatto bene, il giorno dopo gli ho detto di tutto». E poi succede che nella partita successiva regala all’Atalanta tre punti più che fondamentali nella corsa alla Champions League, tre punti che spediscono la Roma a nove lunghezze di distanza, dieci se si considerano gli scontri diretti. Poche squadre in Serie A possono permettersi di tenere in panchina un giocatore come Luis Muriel, ma quanto vale questo rendimento? Da subentrato ha segnato 9 gol in stagione: in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, non ci era mai riuscito nessuno.