Coop del gol? Riecco il derby tra Atalanta e City. Nerazzurri secondi in Europa

A talanta la cooperativa del gol, ma sempre all’insegna del 7: 7 come i gol segnati all’Udinese il 27 ottobre al Gewiss Stadium e a Torino sabato scorso, ma 7 sono anche le reti realizzate quest’anno in Serie A da Duvan Zapata e Robin Gosens. Un traguardo che ci ha suggerito un’analisi incrociata dei 5 campionati europei più importanti: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Per ciascuno di questi tornei siamo andati a scovare tutti i calciatori che quest’anno hanno messo a segno almeno 7 gol. Su 98 squadre complessive (20 per nazione, con l’eccezione della Germania il cui massimo campionato è a 18 squadre) abbiamo individuato 93 calciatori che soddisfano questo requisito. La media è quindi di poco meno di un atleta per club.