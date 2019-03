L’ ultimo ad aver indossato la maglia numero 87 è stato Anthony Mounier, due stagioni fa. Una meteora. Oggi, quella maglia va idealmente sulle spalle di Elio Corbani, che compie 87 anni e di certo una meteora nel mondo dell’Atalanta non è stato. Anzi, è stato - ed è, per gli insegnamenti che ogni giorno chi fa il nostro mestiere dovrebbe seguire - il numero 1 assoluto. Questo è il biglietto di auguri di Corner a un uomo che l’Atalanta non l’ha solo raccontata: ce l’ha fatta vivere.