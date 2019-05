N ella piovosa serata del 30 agosto dello scorso anno, si chiudeva (per il momento solo provvisoriamente) la carriera di Andreas Cornelius in maglia nerazzurra. L’attaccante danese aveva giocato per 72 minuti (supplementari compresi) contro la sua ex squadra, effettuando 1 solo tiro e 13 passaggi corretti (15 quelli tentati), vincendo 10 dei 28 duelli ingaggiati.