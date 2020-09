Corner e le storie di calcio estero: si comincia da Gabriel Martinelli, «il talento del secolo» che strizza l’occhio all’Italia

Con questo servizio Corner entra in un nuovo terreno: il calcio estero. Cercheremo di raccontare storie, ma anche di fare approfondimenti e analisi. Consapevoli del fatto che a Bergamo si tifa Atalanta, certo, ma sono tantissimi gli sportivi che guardano anche fuori dalla finestra di casa.

C alcio d’angolo per il Chelsea al 63’ minuto respinto dalla difesa dei «Gunners», coast-to-coast di 67 yards (più di 60m) e piattone che si deposita in rete alla sinistra di Kepa per il momentaneo 1-1 dell’Arsenal in 10 uomini. Si presentò così al mondo l’esterno d’attacco Gabriel Teodoro Martinelli Silva, meglio conosciuto semplicemente come Gabriel Martinelli, la notte del 21 gennaio scorso. In questa giocata si notano già alcune delle qualità che porteranno Jurgen Klopp ad dire che Martinelli è «il talento del secolo»: accelerazione palla al piede, gran falcata nel lungo, freddezza davanti al portiere avversario.