Corsa alla Champions, i dati di Atalanta e Juventus non indicano una favorita: è una lotta in equilibrio, niente è deciso

L a vittoria di lunedì sera contro la Sampdoria ha riportato il buon umore in casa Atalanta, per diversi motivi. Sono arrivati tre punti in un week-end importante, in cui Milan e Inter ne hanno conquistato solo uno. Si è tornati al successo in casa anche in campionato, mancava da fine novembre. E poi la sorpresa di Gasperini: in pochi, solo qualche giorno fa, si sarebbero aspettati di vedere già a a disposizione anche Miranchuk e Muriel, oltre a Palomino. Siamo a marzo e, solitamente, da questo momento in poi l’Atalanta cambia marcia. Inizia quindi la corsa alla prossima Champions, che vede in lotta principalmente cinque squadre. Ci sono Napoli, Milan e Inter davanti, che sembrano lontane e al momento vanno considerate in una categoria a parte. Solo il tempo ci dirà se sarà possibile rimontare su queste tre, intanto la corsa è contro la Juventus di Allegri. Quali sono le differenze tra nerazzurri e bianconeri? Lo scopriamo attraverso i numeri, prima di tutto analizzando l’andamento in questa stagione, con il passare delle giornate.