Cosa è mancato all’Atalanta? Gioco al centro, e tanta precisione. Mappe e tutti i dati

N on ci voleva una sconfitta così. Una grossa occasione persa dall’Atalanta, che ieri contro la Spal avrebbe potuto staccarsi nettamente da chi insegue e, con la Roma, continuare a correre in tandem per un posto in Champions League. Invece, alla fine, l’hanno spuntata gli emiliani. E all’Atalanta non resta che guardare i propri errori. Sicuramente ha inciso l’assenza di un esterno di ruolo, pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini. Senza Hateboer, senza Castagne, è stato de Roon il giocatore adattato sulla fascia. Non è andata benissimo, soprattutto al centrocampo, che senza il numero 15 olandese ha faticato più del solito a fare densità: la squadra è sembrata sfilacciata in troppe situazioni, in entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Le mappe di calore mostrano le differenze tra le partite con Milan e Parma e quella di ieri contro la Spal. Vediamo questo confronto.