Cosa hanno spostato Europei e Coppa America? Non solo Romero: ecco i migliori talenti «esplosi» in estate

P artecipare ad Euro 2020 o alla Copa America che impatto può avere sulla carriera di un calciatore? Quanto queste rassegne internazionali possono aver influito su alcuni trasferimenti che hanno caratterizzato questo calciomercato? Ci siamo posti queste domande e, interrogando il database di InStat, abbiamo provato a dare delle risposte che possano godere anche di una base statistica. È chiaro, ogni trasferimento ha la propria storia ed è difficile, se non impossibile, sapere quanto effettivamente la partecipazione ad Euro 2020 o alla Copa America abbia inciso. Certo è che dare un’occhiata ai dati raccolti durante le competizioni può aiutare a capire qualcosa in più. Abbiamo cercato di analizzare le prestazioni dei giocatori meno “scontati” che più hanno impressionato e fatto parlare di sè. Alcuni sono stati acquistati da club importanti, altri si sono affacciati al calcio che conta. Andiamo per ordine e vediamo tutti i dati.