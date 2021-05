«Così si spiega l’Atalanta». Ecco le 11 analisi dei dati che approfondiscono le ragioni dei successi nerazzurri

Il perché di questo lavoro

di Roberto Belingheri

W e need to keep this dream alive. Questo lavoro nasce da queste sette parole: abbiamo bisogno di mantenere vivo questo sogno. Le ha dette il signore nella foto qui sopra. Si chiama Aleksander Ceferin, presiede l’Uefa. Le ha dette nei giorni del «terremoto» della Superlega. E di fronte a 12 colossi del calcio indebitati fino al punto da voler stravolgere i principi dello sport pur di assicurarsi introiti economici certi, ha citato l’Atalanta come esempio. «Abbiamo bisogno dell’Atalanta», ha detto Ceferin al mondo che in quel momento pendeva dalle sue labbra, per provare a capire dove stesse rotolando il pallone, travolto dal blitz notturno di Agnelli, Perez e altri compagni di avventura.

Per questo, celebrando l’ennesima stagione entusiasmante dell’Atalanta (sì, entusiasmante nonostante la mancata conquista della Coppa Italia e del secondo posto: la terza qualificazione Champions consecutiva non può che essere definita «entusiasmante»), abbiamo pensato un lavoro diverso. Non «solo» la celebrazione di quel che abbiamo tutti visto sul campo, ma un passo oltre. Un passo che comprendesse questa stagione, ma anche quelle precedenti. Una sorta di analisi del fenomeno Atalanta, di scavo per cercare le radici di questi successi che vanno ben oltre i fatturati, i bacini d’utenza, le capacità economiche, il seguito nelle tv internazionali. Come simbolicamente mostra la copertina, abbiamo scomposto l’Atalanta in una sorta di puzzle, proponendo 11 analisi sulle 11 «buone pratiche» che abbiamo individuato che caratterizzano il «metodo» praticato a Zingonia, per molti versi in antitesi con le pratiche più diffuse laddove si spende più di quel che si guadagna, si firmano contratti ben oltre le proprie possibilità, si accumulano debiti in barba al fair play finanziario che la Uefa avrebbe dovuto far rispettare a tutti, salvo poi - colpa grave - limitarsi miagolare con le big piene di debiti.