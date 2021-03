Da Lecce-Atalanta 2-7, un anno senza pubblico. Analisi del rendimento: in casa dati in crescita, in trasferta è sempre al top

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

T rentotto partite consecutive di Serie A, un intero campionato, per l’Atalanta senza pubblico. Abbandonata a sé stessa, senza il caloroso affetto del Gewiss Stadium, si temeva che la squadra nerazzurra ne avrebbe risentito. Invece, la Dea non ha subito contraccolpi, anzi. Lo dimostrano i dati che abbiamo raccolto relativi a questi incontri e al confronto con il rendimento nelle altre stagioni dell’era Gasperini. In queste 38 partite infatti l’Atalanta ha totalizzato 79 punti, di gran lunga il suo bottino migliore. Nella stagione 2016/17, la prima del mago di Grugliasco a Bergamo, l’Atalanta raccolse 72 punti che le fruttarono la quarta piazza. Ai tempi però le italiane ammesse in Champions League erano solo le prime 3 e la terza doveva passare dai Preliminari, pertanto l’Atalanta fu ammessa all’Europa League. La stagione seguente chiuse il campionato al settimo posto con 60 punti, accedendo al secondo turno di qualificazione dell’Europa League (venendo poi eliminata agli Spareggi dal Copenaghen) mentre nel 2018/19 conquistò la terza posizione, guadagnandosi così un posto ai gironi di Champions League, con 69 punti. L’anno scorso invece prima della sospensione del campionato per la pandemia di Covid-19 aveva raggranellato 48 punti in 25 giornate che le valevano la quarta posizione. Vediamo ora tutti i dati.