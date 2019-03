Da Mancini indietro nella storia: quando l’Italia è nero-azzurra

di Carlo Canavesi

L’ ultima sosta per le nazionali di questa stagione sta per finire: per molti una perdita di tempo, per qualcuno l’opportunità di staccare un po’ la testa dalla corsa all’Europa. Dei tredici giocatori dell’Atalanta convocati in molti hanno già fatto rientro a Zingonia, qualcuno arriverà oggi, gli ultimi nei prossimi giorni. Tra questi c’è anche Gianluca Mancini, l’unico a meritarsi la chiamata di un altro Mancini, Roberto, commissario tecnico dell’Italia. E per quanto le qualificazioni a Euro 2020 possano sembrare inutili a qualcuno, vedere un giocatore dell’Atalanta con indosso la maglia azzurra fa sempre un certo effetto.