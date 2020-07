È un Milan in grande ripresa, quello che stasera affronterà l’Atalanta. La miglior squadra - a pari coi nerazzurri - per risultati ottenuti da quando a fine giugno è ricominciato il campionato di Serie A. Una crescita che ha portato a un’inaspettata riconferma di Stefano Pioli, che resterà sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. Una crescita arrivata grazie ai gol di Ante Rebic: oggetto misterioso nel girone d’andata, rullo compressore in quello di ritorno. Questa è la sua storia.