Da Ronzon a Ilicic, storia dei 163 gol europei dell’Atalanta. Dati, curiosità, e il piccolo record di Magistrelli

P oco tempo fa abbiamo compiuto un viaggio in Europa attraverso i calci di rigore realizzati dall’Atalanta nelle varie competizioni continentali disputate dalla compagine bergamasca. Sull’onda di quel lavoro abbiamo proseguito il viaggio andando alla caccia dei gol segnati dall’Atalanta nelle gare dei vari tornei europei. Anche in questo caso alcune precisazioni sull’analisi condotta. Abbiamo preso in considerazione tutte le manifestazioni europee a cui ha partecipato la squadra bergamasca, dalle più importanti e ancora in essere (Champions e Coppa Uefa) a quelle ormai non più in attive (Coppa delle Coppe e Mitropa Cup) sino a scavare nelle minori, anch’esse ormai estinte (Coppa dell’Amicizia, Coppa Rappan, Coppa delle Alpi e Torneo Anglo Italiano). Nel conteggio dei gol non abbiamo preso in considerazione i rigori di Copenaghen. Vediamo tutti i dati.