Dai teloni alle sagome, dai robot ai tifosi in diretta zoom: le idee più fantasiose per «animare» gli stadi svuotati dal virus

Q uando, negli anni Novanta, le televisioni iniziarono a trasmettere le dirette di tutte le partite di campionato e delle coppe europee, alcuni critici avanzarono il rischio che le presenze allo stadio sarebbero crollate. Fortunatamente, però, molti tifosi hanno continuato a preferire la presenza dal vivo. A causa del coronavirus, questa opzione non è al momento disponibile e chissà per quanto non lo sarà. Ma se una parte del pubblico non vuole rassegnarsi a vedere i match in tv, i club stanno studiando ogni iniziativa per cercare di ricreare un po’ dell’atmosfera solitamente prodotta dai tifosi. In questo approfondimento le passeremo in rassegna, in attesa di capire se, a parte gli spalti, si riempiranno almeno i campi di gioco.