Dal cinema all’automobilismo fino allo spazio: l’Atalanta è ovunque

di Andrea Spolti

Alzi la mano chi di voi conosce la traduzione francese del nome Atalanta. Anche se con il timore di essere mandato all’angolo, o in Corner se preferite, chi scrive non ha problemi a confessare la propria ignoranza in materia. Proprio per questo, il giorno che abbiamo scoperto che «Atalanta» e «Atalante» sono sinonimi, ci siamo trovati al cospetto di un vero e proprio «nuovo mondo». Non stiamo parlando di America, ma di Europa e di quel “vecchio continente” alla cui tradizione e cultura la nostra “Atalante” appartiene.