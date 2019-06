V e la ricordate, miss Atalanta? Era il 22 gennaio, quando Atalanta Jackson, una sorridentissima signora di San Diego, California, spedì a Corner un video per salutare i successi della squadra bergamasca, di cui non è soltanto omonima, ma anche tifosa, promettendo anche una futura visita a Bergamo «per vedere i ragazzi giocare in Champions League».