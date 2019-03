Demoliscono San Siro. Impossibile demolire il ricordo di quel 7-2: eccolo

L a Milano calcistica è in fermento: Milan e Inter si starebbero accordando per costruire un nuovo stadio, e buttar giù il Meazza, per tuti San Siro. Due nomi: uno, di un leggendario calciatore. L’altro, semplicemente del quartiere che lo ospita. San Siro, o il Meazza, non è lo stadio di casa per l’Atalanta. Ma resta uno stadio grande quasi tre volte il Comunale. Per chi, come noi, tifa Atalanta da sempre, era la trasferta più a portata di mano. Ognuno ha i suoi ricordi. Vi racconto il mio perché fu, come dire, traumatico.