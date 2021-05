Denis e Zapata, un record per due. Analisi dei dati: 56 gol ma non solo: un modo diverso di incidere sulla squadra

L’ Atalanta dei successi sportivi è stata anche quella dei record, primati raggiunti dalla squadra e anche dai calciatori. Fra questi va segnalato quello ottenuto da Zapata grazie alle sue 56 reti totali realizzate con la maglia atalantina in serie A. Il calciatore colombiano ha raggiunto German Denis nella classifica dei marcatori nerazzurri in Serie A e attualmente, in coabitazione con l’argentino, detiene il primato di miglior cannoniere straniero nella massima serie con la casacca atalantina. Per il primato globale ci sono ora nel mirino i due giocatori che lo precedono; Bassetto avanti di un solo gol e Cristiano Doni che con 69 reti è il primatista assoluto. Si tratta di un traguardo possibile per Duvan visto che la differenza è di 13 reti e lui a Bergamo ha sempre ottenuto un bottino maggiore; la possibilità dipende ovviamente non solo dalle prestazioni sportive ma anche dalle logiche eventuali di mercato. Tornando al risultato raggiunto da Zapata questo ci dà lo spunto per rivisitare la sua esperienza calcistica a Bergamo e metterla a confronto con quella di Denis, il cannoniere raggiunto a quota 56 reti. Appare quasi curiosa questa condivisione del primato da parte di due giocatori che hanno infiammato il tifo atalantino negli ultimi anni e possiedono un trascorso calcistico con alcune similitudini. Vediamo storia e dati.