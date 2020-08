N on è riuscita a tagliare il traguardo dei 100 gol in campionato, ma l’Atalanta ha concluso la Serie A con più 50 nella differenza reti (98 fatti e 48 subiti): relativamente a questa voce i nerazzurri hanno fatto segnare il 50 per cento in più della Juventus campione d’Italia che in 38 giornate ha segnato 33 gol in più di quanti ne ha incassati (76 a 43).