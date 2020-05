Dopo le squadre straniere... le società. Altro record europeo per l’Atalanta: unico presidente «locale» ed ex giocatore

L’ abbonato domanda e Corner risponde. L’approfondimento odierno nasce infatti dal commento di un nostro lettore al pezzo relativo all’utilizzo dei giocatori stranieri nei cinque campionati di calcio più importanti d’Europa. Abbiamo verificato che l’Atalanta, dei campionati presi in esame (Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra), è la squadra che schiera il maggior numero di stranieri, ma sappiamo anche che la proprietà nerazzurra ha profonde radici sul territorio e che le alimenta in modo costante. Da qui la domanda: nelle altre nazioni europee come si presenta lo scacchiere dei padroni del calcio? Vediamo tutto.