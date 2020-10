E’ il giorno del sorteggio di Champions. La nostra simulazione regala all’Atalanta il Bernabeu e un derby nerazzurro

C on la promozione di Krasnodar (Russia), Midtjylland (Danimarca) e Salisburgo (Austria), tutte vincenti domenica sera nelle gare di ritorno dei Playoff, è finalmente completo l’elenco delle 32 squadre che disputeranno i gironi dell’edizione 2020-2021 della Champions League. Oltre all’Italia, che schiera Atalanta, Juventus, Inter e Lazio, anche Spagna, Inghilterra e Germania saranno rappresentate da 4 club. Tre invece le formazioni francesi e russe, due le ucraine e una a testa per Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, Olanda, Portogallo, Turchia e Ungheria. In totale sono 15 i campionati rappresentati, quasi tutti dell’Europa occidentale. Mancano all’appello tutte le squadre scandinave così come quelle della ex Jugoslavia e le repubbliche minori (escludendo cioè Russia e Ucraina) dell’ex Unione Sovietica, mentre torna in Champions League una squadra ungherese a distanza di 10 anni dall’ultima apparizione. Vediamo come funziona il sorteggio, e anche l’esito della nostra simulazione.