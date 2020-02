È una Roma grande e grossa. Meno arrembante, non imbattibile. Ma i centimetri pesano

L a splendida vittoria in rimonta contro la Fiorentina va archiviata. Indietro non si può guardare: questa sera l’Atalanta si gioca una buona fetta del suo campionato. A Bergamo arriva la Roma, quinta in classifica e con tre punti in meno dei nerazzurri: con una vittoria diventerebbero sei, sette se si considerano gli scontro diretti. Uno scontro diretto che può diventare letteralmente decisivo e per questo in campo servirà la miglior Atalanta. Di fronte una Roma che non vive il miglior momento della propria stagione: nelle ultime tre è arrivato il pareggio nel derby, prima di due brucianti sconfitte sul campo del Sassuolo e in casa contro il Bologna. Ma cosa dicono i numeri?