Ecco cos’è il campionato dei videogiochi, dove ora c’è anche l’Atalanta (non sorridete: è un mondo da 1 miliardo)

È notizia di questi ultimi giorni che anche l’Atalanta avrà una propria squadra eSport, che sarà presentata alle 18 di mercoledì 5 febbraio all’eSports Palace di Bergamo. La squadra ha già una propria pagina Instagram (@atalantabc_esports) seguita dall’account principale dell’Atalanta e ha già invitato i media all’evento, quindi non vi sono dubbi sulla veridicità della notizia. I bergamaschi si uniranno così alla maggior parte delle altre compagini di Serie A che fanno parte già da tempo del mondo eSport, prime fra tutte per data di fondazione Roma, Sampdoria, Parma, Cagliari e Genoa che ebbero l’intuizione di puntare su questo mondo già due o tre anni fa. Ma cosa sono questi «eSports» di cui si parla molto ultimamente e perché i club di tutto il mondo (come sempre in realtà l’Italia è in ritardo rispetto al mondo anglo-americano) vi stanno puntando?