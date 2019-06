Ecco il primo sorteggio simulato: guardate chi ha pescato l’Atalanta

Comincia con questo una piccola serie di servizi, cinque in tutto, che ci accompagnerà lungo l’infinita attesa per il sorteggio di Champions League. Per cinque volte, cioè, simuleremo il sorteggio e vedremo quale sarà, di volta in volta, il responso dell’urna. È un gioco. Poi vi domanderemo quale sorteggio avrete preferito e vedremo, realtà alla mano, se qualche volta ci saremo andati vicini.

N oi di Corner siamo contrari ad ogni forma di simulazione sul terreno di gioco: riteniamo infatti che il fine non giustifichi i mezzi e che pertanto sia meglio perdere dopo essersi comportati onestamente che vincere grazie ad un inganno perpetrato ai danni dell’arbitro. In questo caso però il nostro gesto ha una finalità nobile. Da quando l’Atalanta ha chiuso al terzo posto il campionato, guadagnandosi così l’accesso diretto alla fase a gironi di Champions League, l’interrogativo che arrovella le menti dei tifosi è uno solo: quali saranno le tre squadre che finiranno nel nostro gruppo?