Ecco il Top 11 di Corner. Gomez nella prima formazione ideale della Serie A

U na rubrica per aggiornarvi non solo su ciò che riguarda l’Atalanta, ma anche sul resto del campionato di Serie A. Ogni settimana vi porteremo la Top 11 di giornata, con la miglior formazione del week-end appena concluso. Attenzione, però. A parlare non saranno gol, assist e giudizi personali, come le classiche pagelle. Per i difensori conterà la fase di non possesso, per i centrocampisti quella di impostazione e gli assist, per gli attaccanti la freddezza sotto porta e il dribbling. Scopriamo quindi i migliori undici scesi in campo nelle prime due giornate, utilizzando il 3-4-3 come modulo. Partendo da chi difende i pali.