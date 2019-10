Ecco il Top11 di Corner: ci sono tre atalantini. E torna di nuovo Mancini

S ettima giornata di Serie A alle spalle, tempo di sosta per le nazionali e di bilanci. Torna quindi la nostra top 1: come ogni settimana, la miglior formazione dell’ultima giornata di campionato. Nessuna preferenza, nessun parere personale, a parlare sono solo dati e numeri. Questa settimana ci dicono che l’Atalanta ha giocato una grande partita con il Lecce, ma probabilmente la conferma statistica non era necessaria. Nella nostra formazione sono in tre, Freuler, Ilicic e Gomez. Poi un giocatore di Parma, Lecce, Roma, Torino, Napoli, Juventus, Cagliari e Lazio.