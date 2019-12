Ecco il Valencia, giustiziere dell’Ajax. Tutti i numeri (non brillantissimi): squadra solida

L’ urna ha parlato: agli ottavi di Champions League sarà Atalanta-Valencia. E va detto, meglio di così non poteva proprio andare, perché la squadra di Gasperini ha evitato corazzate come Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco. È quindi il momento di sapere tutto sugli spagnoli che Papu Gomez e compagni si troveranno di fronte a febbraio. Partiamo dal percorso fatto nella fase a gironi. Ad agosto, a Montecarlo, il sorteggio è stato benevolo con il Valencia, che ha pescato Ajax, Chelsea e Lille. Uno dei gironi più equilibrati, considerando che gli spagnoli hanno chiuso al primo posto con 11 punti, a pari degli inglesi, mentre l’Ajax - arrivato a quota 10 - è stato costretto all’Europa League. Ultimissimo il Lille, con un solo punto raccolto. Decisiva è stata l’ultima giornata, in cui il Valencia è riuscito a vincere all’Amsterdam Arena, staccando il pass per la qualificazione. Questo il percorso:

1ª Chelsea 0-1 Valencia

2ª Valencia 0-3 Ajax

3ª Lille 1-1 Valencia

4ª Valencia 4-1 Lille

5ª Valencia 2-2 Chelsea

6ª Ajax 0-1 Valencia