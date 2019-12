Ecco il Valencia: multinazionale, non giovane, squadra da battaglia

S arà Atalanta-Valencia agli ottavi di Champions e League. Guardando le squadre possibili da pescare nell’urna di Nyon, difficilmente si poteva sperare in qualcosa di meglio. Ora la squadra di Gasperini può sognare, può sognare ancora tra le grandi d’Europa. E non sembra vero, visto com’era la situazione nel girone dopo le prime tre partite. Ci sarà tempo per analizzare a trecentosessanta gradi la squadra spagnola, ma è meglio portarsi avanti e iniziare a capire quali giocatori vanno temuti di più. L’allenatore Celades ha scelto il 4-4-2 come modulo per i suoi e questa è la formazione tipo.