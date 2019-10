Ecco la carta d’identità dello Shakhtar, dal portiere bandiera al bomber giramondo

È davvero tutto pronto per l’esordio dell’Atalanta a San Siro, la prima in casa della Champions League. Un appuntamento storico, ma allo stesso tempo decisivo: la sconfitta di Zagabria obbliga di fatto la squadra di Gasperini ai tre punti, per poter sognare ancora un posto agli ottavi di finale. Di fronte lo Shakhtar Donetsk, una squadra di grande esperienza internazionale, allenata da Luis Castro. Conosciamo meglio gli avversari di stasera, una squadra con ben nove brasiliani in rosa. Prima i probabili undici che scenderanno in campo a San Siro.