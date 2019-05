Esordienti in Champions/1 Atalanta, niente paura: c’è chi ha battuto il Barça

M atricola, rookie come sono soliti dire gli americani o newcomer come invece preferiscono fare i britannici. L’Atalanta sarà una delle esordienti della prossima Champions. Abbiamo detto una e non l’unica perché dai Preliminari in cui saranno impegnate una cinquantina di squadre potrebbero uscire altre sorprese. L’anno scorso hanno esordito in Champions League i tedeschi dell’Hoffenheim e nel 2017/18 era stata la volta del RB Lipsia (Germania), dello Young Boys e del Qarabag (Azerbaigian). La formazione svizzera aveva però già giocato 5 edizioni della vecchia Coppa dei Campioni e quindi è esordiente solo per ciò che concerne la Champions League.