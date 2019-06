D elle 26 squadre già qualificate alla fase a gironi della prossima Champions League l’unica a non aver mai giocato questa competizione né la vecchia Coppa dei Campioni è l’Atalanta. Per cercare di capire se un’esordiente può far bene in questo torneo abbiamo analizzato il rendimento di tutte le matricole nella loro stagione d’esordio.