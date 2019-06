D alla codificazione del primo regolamento (14 regole), nel 1863, ad opera della Football Association (la federcalcio inglese), il gioco del calcio è cambiato in vari aspetti, più o meno marginali. Le ultime modifiche di una lunga serie sono entrate in vigore a partire dal 1° giugno a seguito del 133° Meeting Annuale della IFAB e pertanto ne apprezzeremo gli effetti nella stagione che sta per iniziare.