U ltimo atto di quella che si può definire la stagione più bella di sempre per l’Atalanta. A cui manca però la ciliegina sulla torta del secondo posto finale in campionato, dietro solo a una Juventus che ha dimostrato di essere la più forte in assoluto. Per raggiungere anche questo incredibile risultato serve battere l’Inter, domani sera (sabato 1° agosto) alle 20,45 allo stadio di Bergamo. Facendo attenzione a Romelu Lukaku, in formissima: all’andata Palomino lo ha praticamente annullato, ma questa volta l’argentino non ci sarà. Raccontiamo la storia dell’attaccante belga, uomo simbolo della squadra di Conte.