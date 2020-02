Gasperini e il record in più: primo atalantino sulla Panchina d’Oro. Storia del trofeo: ecco chi l’ha vinto

P er la prima volta nella storia è dell’Atalanta il miglior allenatore della Serie A. E non è una notizia da poco, perché la Panchina d’Oro non è un premio qualunque. È una tradizione iniziata - nella versione attuale - per la stagione 1993-1994 (il primo fu Capello), una tradizione che vede gli allenatori di Serie A e Serie B votare il migliore di ogni categoria per la stagione appena conclusa. E visto che portare l’Atalanta in Champions League non è da tutti, non stupisce sia stato Gasperini il più votato, davanti a Sinisa Mihajlovic e Massimiliano Allegri, quest’ultimo colui che ha portato a casa più volte (quattro) la Panchina d’Oro.